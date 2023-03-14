Линия обороны от Мариуполя до Донецка: как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

Российские оккупанты начали создавать укрепления вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Таким образом захватчики пытаются подготовиться к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что соответствующие действия оккупанты начали недавно, раньше они вообще не укрепляли эту линию.

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Оккупанты роют окопы в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя рассказал, что российские оккупанты начали новую подготовку к обороне.

Вдоль трассы от Мариуполя до границы Мариупольского района в направлении Донецка роют окопы,

– отметил Андрющенко.

По его словам, это очень смешно все выглядит – этакие инженерные войска с лопатами роют окопы. Также они начали устанавливать противотанковые ежи и "зубы дракона". Раньше же захватчики вообще не укрепляли эту линию.

Андрющенко рассказал, как оккупанты строят линию обороны от Мариуполя до Донецка: смотрите видео

Как действуют россияне в Мариуполе

Он отметил, что россияне понимают, что их системы ПВО и авиация уже не слишком срабатывают. К тому же, среди них начала распространяться информация, что до нас доезжают ЗРК Patriot. Если их установить поближе к Запорожью, самолетам над Мариуполем будет тоже не слишком комфортно.

Поэтому, по его словам, учитывая все это, оккупанты укрепляются в Мариуполе и вокруг него. Происходит распределение корпусов, некоторые будут оставаться в городе, другие доукомплектуются для фронта.

Из некоторых мест большой концентрации, где они были отдельно и вдали от гражданского населения Мариуполя, поступила команда расселиться по пустым квартирам,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты хотят "распылиться" по городу, потому что понимают, что ВСУ не будут создавать угрозы гражданским в Мариуполе. А опасность там представляет ПВО оккупантов, обломки которой уже начали падать на город.

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