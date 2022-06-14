Оккупанты могут разгонять провокационные видео с защитниками Мариуполя: почему не стоит им верить

Российские кафиры могут распространять провокации, которые будут касаться защитников Мариуполя. Подходящим видео не следует верить и узнавать информацию только из проверенных источников.

На официальном канале ССО АЗОВ сообщили важную информацию о защитниках Мариуполя. Согласно ей, в сети могут появиться провокационные видео с воинами "Азовстали". которые сейчас находятся в русском плену.

Важно Зеленский объяснил, на какой мир с Россией согласится Украина и будет ли он продолжительным.

Эти ролики могут содержать российскую пропаганду и не соответствовать действительности.

В ближайшее время в сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших собратьев, находящихся в плену российских оккупантов мариупольских защитников. Обнародованный материал может содержать пропагандистское содержание, не соответствующее действительности, – написали в ССО АЗОВ.

Кроме того, там призвали украинцев быть внимательными и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Последние новости по поводу защитников Мариуполя

Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь. Российские захватчики взяли город в окружение с первых дней марта. Силы кафиров преобладали в разы.

Однако 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.

В плену России находится более 2,5 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали".

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, эвакуированных на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.

Сейчас они находятся не в лучших условиях, но с ними все хорошо. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Главное управление разведки разработало план по воздушной помощи защитникам "Азовстали". Украинские пилоты вертолетами Ми-8 доставляли на "Азовсталь" боеприпасы, еду и медикаменты и забирали тяжело раненых бойцов. Участник операции с позывным "Флинтом" рассказал, что план считали очень рискованным.

Украина пыталась осуществить деблокаду Мариуполя на первых этапах войны. Однако наши бойцы были вынуждены отступить из-за яростного сопротивления оккупантов.

Украине по состоянию на 7 июня удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя. Большинство из них – защитники "Азовстали". В ГУР Минобороны заявили, что процесс возвращения тел погибших героев, защищавших Мариуполь, продолжается.

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