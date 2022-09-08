Оккупанты мстят: под беспощадным обстрелом Харьковщина, уже есть погибшие
8 сентября 2022 , 23:12Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Россияне терпят поражение на фронте, поэтому продолжают терроризировать мирных украинцев. В частности, вечером 8 сентября они в очередной раз обстреляли Харьковщину.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.
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Россияне ударили по Харьковщине
Синегубов рассказал, что оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины.
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