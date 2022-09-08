Оккупанты мстят: под беспощадным обстрелом Харьковщина, уже есть погибшие

8 сентября 2022 , 23:12
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Источник:

телеграм Олега Синегубова

Россияне терпят поражение на фронте, поэтому продолжают терроризировать мирных украинцев. В частности, вечером 8 сентября они в очередной раз обстреляли Харьковщину.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Харьковщине

Синегубов рассказал, что оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины.

 

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Автор: Ольга Котів