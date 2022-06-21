Оккупанты в Херсонской области ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается, – Хлань
К сожалению, российские оккупанты довольно часто прибегают к пыткам над местными на временно оккупированных территориях. Причина таких зверских действий – местные отказываются сотрудничать с захватчиками.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий терробороны Сергей Хлань. Он также отметил, что в Каховке нашли тело гражданского человека, который недавно был похищен – смерть наступила от огнестрельного ранения, а нашли жертву в лесу рядом с городом.
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"Россияне постоянно склоняют местных к коллаборационизму и если слышат отказ, очень часто похищают людей и пытают их", – говорит Хлань.
По словам военнослужащего, во враждебном плену до сих пор находится глава Херсонской ОГА Андрей Путилов, его упрекали в том, что он причастен к перекрытию воды в Крым и заставляли согласиться на должность в оккупационных властях.
Оккупанты ищут известных людей или работников критических предприятий и пытаются склонить их на свою сторону. Людей заставляют быть коллаборантами и если кто-то отказывается – подвергается пыткам,
– отмечает Хлань.
"Я всегда говорил и продолжаю говорить – лучше покинуть оккупированную Херсонскую область, стоит выезжать. Ведь поддаваться каждый день таким большим рискам и жизни на оккупированной территории – это очень тяжело. В области не хватает лекарств, гуманитарный кризис, постоянные преследования", – рекомендует советник главы ОВА.
Никто не может чувствовать себя защищенным, говорит Сергей Хлань, потому что преследуют активистов, общественных деятелей и просто гражданских.
Какая ситуация во временно оккупированной Херсонской области – последние новости
- Российские военные не могут поделить "власть" на временно оккупированной Херсонской области. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке.
- Захватчики начинают сходить с ума от страха. Они жалуются, что их постоянно обстреливают украинские военные.
- Оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами 1950-х годов прошлого века. В украинской разведке отмечают, что они должны были быть уничтожены, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям захватчиков для минирования оборонных позиций.
- В Херсонской области активизировалось партизанское движение, поэтому российские боевики недовольны. Например, в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения.
- Местные жители предупреждают незваных гостей, что ВСУ совсем близко, а вот бежать в Россию уже поздно. Оккупанты пожалеют, что пришли на украинские земли.
Подробнее о ситуации в Херсонской области и как выживают местные: смотрите видео