Оккупанты в Херсонской области ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается, – Хлань

К сожалению, российские оккупанты довольно часто прибегают к пыткам над местными на временно оккупированных территориях. Причина таких зверских действий – местные отказываются сотрудничать с захватчиками.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий терробороны Сергей Хлань. Он также отметил, что в Каховке нашли тело гражданского человека, который недавно был похищен – смерть наступила от огнестрельного ранения, а нашли жертву в лесу рядом с городом.

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"Россияне постоянно склоняют местных к коллаборационизму и если слышат отказ, очень часто похищают людей и пытают их", – говорит Хлань.

По словам военнослужащего, во враждебном плену до сих пор находится глава Херсонской ОГА Андрей Путилов, его упрекали в том, что он причастен к перекрытию воды в Крым и заставляли согласиться на должность в оккупационных властях.

Оккупанты ищут известных людей или работников критических предприятий и пытаются склонить их на свою сторону. Людей заставляют быть коллаборантами и если кто-то отказывается – подвергается пыткам,

– отмечает Хлань.

"Я всегда говорил и продолжаю говорить – лучше покинуть оккупированную Херсонскую область, стоит выезжать. Ведь поддаваться каждый день таким большим рискам и жизни на оккупированной территории – это очень тяжело. В области не хватает лекарств, гуманитарный кризис, постоянные преследования", – рекомендует советник главы ОВА.

Никто не может чувствовать себя защищенным, говорит Сергей Хлань, потому что преследуют активистов, общественных деятелей и просто гражданских.

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