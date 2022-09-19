Оккупанты обещают пенсионерам на захваченных территориях "туристические путешествия" каждый год, – ГУР

Российские захватчики на оккупированных территориях пытаются обрести расположение местных жителей. Для этого они пытаются ввести в заблуждение пенсионеров.

В украинской разведке сообщили, что россияне провели собрание в поселке Мирное на оккупированной территории Херсона. По данным разведки, на собрании обсуждались вопросы получения российских паспортов и будущего пенсионного обеспечения.

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Оккупанты провели сборы под дулами автоматов

На собрании оккупанты наплели свои фантазии о пенсионерах в россии и то, что их якобы отправляют в путешествия.

Представители оккупационной администрации рассказали о "высоком уровне жизни" пенсионеров в россии. А также, что каждый из них власти обязательно ежегодно "отправляют в туристические путешествия",

– рассказали в ГУР МО.

Сообщается, что на так называемом собрании местных жителей, которое состоялось при участии российских военных, также обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции".

Оккупанты открыто заявили, что готовы брать в свои ряды любого. В частности, на собрании было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

Какая ситуация в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступление по нескольким направлениям, среди которых и Херсонское. ВСУ взяли под огневой контроль логистику врага, однако россияне не оставляют попыток перекидывать силы на правый берег Днепра.

В американском Институте изучения войны заявили, что украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует. Оккупанты пытаются замедлить контрнаступление, чтобы отступить на более подходящие для обороны позиции. В то же время, захватчики не пытаются его остановить или повернуть назад.

Захватчики уже несколько раз переносили дату псевдореферендума в Херсонской области. Но херсонский активист Владимир Молчанов считает, что у оккупантов не получится ни провести псевдореферендум, ни симитировать его.

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