Неужели будет "жест доброй воли": оккупанты начали "эвакуацию" населения из Скадовского района

Российские захватчики начали "эвакуацию" населения из Скадовского района Херсонской области. Списки местных жителей уже составляют оккупационные власти.

Известно, что так называемая "эвакуация" якобы пока будет проводиться на "добровольной основе".

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Враг хочет вывезти женщин и детей

В Скадовском районе Херсонской области российская оккупационная "власть" уже составляет списки лиц среди местных жителей, которые якобы соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию России.

Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты продолжают обстреливать мирное население

За сутки враг нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Эпицентр боев – Бахмут, Авдеевка и Марьинка

Войско Путина продолжает сосредоточивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизма каждого нашего воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны сбили вражеский беспилотник

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.

В Генштабе ВСУ отмечают, что определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру.