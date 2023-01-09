Оккупанты начали новый мощный штурм на Соледар, – Минобороны

Российские войска начали жестко штурмовать Соледар. Просто сейчас там продолжаются жесткие бои.

В понедельник 9 января россияне начали новый штурм Соледара, привлекая большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Украинские защитники отстаивают каждый сантиметр родной земли.

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Россия начала мощный штурм на Соледар

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления, российские силы провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм.

Она сказала, что россияне идут в жесткое наступление, буквально наступая на трупы своих солдат. Они настолько сильно обстреливают город, что покрывают огнем даже своих.

Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов… Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты,

– написала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские воины мужественно защищают каждый метр своей земли.

Россия готовит зимой новое наступление

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российская армия не медлит и перекидывает силы из Бахмутского направления на Кременную, в 5 километрах от которой украинские войска уже ведут бои.

Также о возможной подготовке наступления россиян сообщили ГУР. Представитель разведки Вадим Скибицкий заявил, что на фоне понижения температуры оккупанты готовят новый ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре и попытаются возобновить наступление на некоторых направлениях на Востоке.

Скибицкий отметил, что в последнее время от россиян уже есть усиление давления в Донецкой области. Также не исключено, что они могут снова пойти на Запорожском направлении.