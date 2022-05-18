Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря

18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине из акватории Черного моря. По предварительной информации, жертв нет.

Новый ракетный удар по Одесской области

В командовании отметили, что таким образом российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру и оказывают психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона.

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По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара,

– сообщает ОК "Юг".

Такие удары квалифицируют по статье нарушение законов и обычаев войны. Украинские правоохранители продолжают собирать доказательства преступлений России.

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