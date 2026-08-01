Оккупанты нанесли удар по мобильному отделению Укрпочты в Черниговской области: есть пострадавшие

Утром 1 августа российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате атаки на передвижное отделение Укрпочты есть пострадавшие.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Что известно об ударе?

Враг нанес удар дроном по передвижному отделению "Укрпочты" вблизи села Пушкари в Черниговской области. В результате российской атаки пострадали начальница отделения и водитель.

По данным Смилянского, женщина получила легкие ранения, а мужчина – тяжелые. Местные жители оказали помощь пострадавшим. Они на собственном транспорте доставили сотрудников в больницу.

Отмечается, что водитель уже перенес операцию. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он проходит реабилитацию.

Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены и другие отделения Укрпочты. Специалисты устраняют последствия российского террора.

Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Силы обороны обезвредили 156 из 220 запущенных врагом воздушных целей. В частности, противовоздушная оборона сбила одну баллистическую ракету.

Основное направление удара – Киевщина. Последствия фиксируют и в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

А накануне в результате атаки реактивных дронов на Павлоград уничтожен офис и склад гуманитарной миссии "Пролиска". Из-за этого уничтожены запасы непродовольственных товаров первой необходимости.