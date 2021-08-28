Оккупанты не прекращают обстрелы и ранили еще 2 украинских бойцов
Источник:фейсбук штаба ООС
Российские наемники прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня. В результате ранения получили еще 2 украинских защитников.
Вечером 28 августа стало известно, что боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Ранее В результате обстрела возле Авдеевки пострадали 8 военных
На Донбассе снова ранили бойцов Вооруженных сил
В штабе ООС отметили, что в результате вражеского огня 2 военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники для прекращения атак врага открывали огонь в ответ.
Кроме того, о действиях вооруженных формирований России уже сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Боевики активизировались на Донбассе 28 августа: основное
- Утром российские наемники ранили 1 военного, впоследствии стало известно о 3 пострадавших украинских бойцах.
- А после обеда украинская делегация в ТКГ сообщила о 8 раненых на фронте. Массовые обстрелы боевиков там объяснили предстоящей встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена.
- Впоследствии в штабе ООС уточнили, что 4 бойцов получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы.
- Кроме этого, 28 августа российские наемники обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города. К счастью, никто не пострадал. Однако Укрзализныця ограничила движение поездов через город до 30 августа включительно.