Оккупанты не прекращают обстрелы и ранили еще 2 украинских бойцов

Российские наемники прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня. В результате ранения получили еще 2 украинских защитников.

Вечером 28 августа стало известно, что боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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На Донбассе снова ранили бойцов Вооруженных сил

В штабе ООС отметили, что в результате вражеского огня 2 военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники для прекращения атак врага открывали огонь в ответ.

Кроме того, о действиях вооруженных формирований России уже сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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