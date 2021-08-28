Ввечері 28 серпня стало відомо, що бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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На Донбасі знову поранили бійців Збройних сил

У штабі ООС зазначили, що в результаті ворожого вогню 2 військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікарні. Стан їхнього здоров'я – задовільний.

Українські захисники для припинення атак ворога відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, про дії збройних формувань Росії вже повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Бойовики активізувалися на Донбасі 28 серпня: основне