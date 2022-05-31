Оккупанты ночью обстреляли Очаков: под огнем оказались и другие города Николаевщины

Вражеские войска усиленно обстреливали Николаевщину в ночь с 30 на 31 мая. Досталось и Очакову: из-за российских обстрелов часть местных жителей осталась без газо- и электроснабжения.

Об ударах врага за предыдущие сутки рассказали в Николаевской ВГА. Там отметили, что Очаков попал под обстрел около 23:00, пострадавших нет.

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От вражеских обстрелов пострадали жилые дома

В результате удара пострадала жилая инфраструктура, в частности, повредило окна в домах местных жителей. Некоторые районы города пришлось отключить от газо- и электроснабжения.

Не прошёл спокойно вечер накануне и в поселке Луч Шевченковской общины. Там, к сожалению, без пострадавших не обошлось. Почти все деревни этого общества обстреливали в течение дня.

Под удар попал и Николаев

Утром 30 мая враг обстрелял также пригороды и окрестности Николаева. Оккупанты стреляли из дальнобойной ствольной артиллерии по жилым кварталам и промышленным объектам города. Один человек получил ранения.

Снаряды падали во двор

Снаряды буквально падали во двор частных домов. На одной из улиц кафиры попали прямо в водопровод, так что сейчас систему приходится чинить.

Днем 30 мая под обстрел врага попал частный дом, в котором находились двое детей и бабушка с дедушкой. Пожилой мужчина с травмами попал в больницу, а его дом разрушен. Также повредило еще 10 построек.

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Также россияне обстреливали Галицинскую, Ингульскую и Широковскую общины. Десятки домов и фермерское хозяйство – разрушены.

Обстрелы Николаевщины: последние новости

30 мая российские военные попали в ракету "Точка-У" по городу Новый Буг. Ни о каких военных целях и не говорилось: пострадала жилая застройка и офисные помещения.

Мэр Нового Буга подчеркнул : паники после обстрелов среди местного населения нет, однако разрушения очень значительны.

А еще несколько дней назад враг гнал по областному центру Николаевщины по артиллерии. Погибла женщина, еще несколько человек получили травмы.

Между тем, на Юге россияне пытаются укрепиться на занятых позициях: они усиленно строят укрепления.

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