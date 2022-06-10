Оккупанты обстреливают Донецк из его же окрестностей и обвиняют Украину

Вооруженные силы России продолжают совершать провокации в Донецке, обстреливая оккупированный город. Войска агрессора бьют по Донецку с его окрестностей и обвиняют в этом Украину.

Россияне при обстреле использовали РСЗО и минометы

Источники 24 канала в разведке информируют, что 10 июня в Донецке снова неспокойно. Россияне днем обстреливали город из минометов.

Чтобы сдержать бунт людей: Россия цинично обстреливает оккупированные территории

К вечеру вооруженные силы России открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Цинично то, что российские военные избивают по оккупированному Донецку по агломерации или территории самого города. Цель российских оккупантов неизменна – обвинить в обстрелах Украину.

Таким образом, захватчики пытаются отвлечь внимание местного населения от социальных проблем внутри оккупированного Донецка.

Также источники 24 канала в разведке сообщали, что Россия решила производить массированные обстрелы оккупированных территорий Донбасса, чтобы местное население из-за страха отказалось от бунтов.

При этом Россия обвиняет в обстрелах Украину, хотя те же дончане не верят в пропаганду.

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Российские военные обстреливают Донецк: что еще известно

В Центр противодействия дезинформации при СНБО недавно информировали , что Россия пытается переложить на Украину ответственность за свои обстрелы оккупированных территориях Донбасса.

С этой целью вооруженные силы России нанесли массированный удар по Донецку. Однако провокация захватчиков не имела успеха, поскольку очевидцы не поверили в дезинформацию пропагандистов.

Дончане в соцсетях сообщали, что снаряды по Донецку прилетают с территорий, контролирующих российские войска.

6 июня российские войска снова обстреляли Донецк , открыв огонь по направлению Макеевки. Следующую провокацию захватчики начали готовить 7 июня .

Тогда под угрозой якобы "обстрелов со стороны Украины" так называемые местные "администрации" в Макеевке и Донецке срочно заставили родителей забирать детей из садов, а людей на предприятиях отпускали домой.

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В Донецке прогремел взрыв

В разведке 24 канала рассказали, что главаря пророссийских боевиков в Донецке Дениса Пушилина ждет судьба Александра Захарченко, ликвидированного в 2017 году. В Кремле уже начали искать виновных в провальной военной кампании против Украины.

На фоне этой информации в Донецке 10 июня раздался взрыв . Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что взрыв произошел возле офиса главы так называемой "администрации" Донецкой области Дениса Пушилина.

Источники 24 канала в разведке предполагают, что взрыв произошел в одной из квартир рядом с администрацией.

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