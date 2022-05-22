Оккупанты обстреливают районы Черниговщины и Сумщины: в Белгороде развернули "Искандер-М"

Российские войска обстреливают приграничные районы Черниговщины и Сумщины. Также известно, что в Белгородской области развернули пусковые установки "Искандер-М".

Согласно информации, российские кафиры продолжают вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.

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В районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи – враг нанес удары.

Известно, что кафир ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода украинских войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские войска совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровно и Довгенькое.

"В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз", – рассказали в Генштабе.

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