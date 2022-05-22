Згідно з інформацією, російські окупанти продовжують вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях.

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В районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї – ворог здійснив удари.

Відомо, що окупант веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу українських військ на державний кордон.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку,

– повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

"У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз", – розповіли в Генштабі.

Останні новини у війні Росії з Україною

Захисники України продовжують нищити ворожу техніку росіян, які прийшли на нашу землю. Завдяки роботі наших бійців ворог недорахувався ще одного БМП.

У Генштабі зауважують, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь посилили ведення розвідки.

Росіяни продовжують свої спроби повністю захопити Донецьку область. Так, вони збираються відновити наступ на Слов'янському напрямку.

Українські військові ефективно співпрацюють з місцевими партизанами на Запоріжжі. Так, 21 травня вдалося знищити кілька артилерійських систем та ворожі станції. Про це повідомили представники Запорізької обласної військової адміністрації у своєму щоденному звіті. Саме за допомогою таких станцій російські окупанти глушили зв’язок та проводили розвідку.

Дві третини діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни, тобто третина, розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.

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