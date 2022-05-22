Згідно з інформацією, російські окупанти продовжують вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях.
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В районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї – ворог здійснив удари.
Відомо, що окупант веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу українських військ на державний кордон.
Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку,
– повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Російські війська здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.
"У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз", – розповіли в Генштабі.
Останні новини у війні Росії з Україною
- Захисники України продовжують нищити ворожу техніку росіян, які прийшли на нашу землю. Завдяки роботі наших бійців ворог недорахувався ще одного БМП.
- У Генштабі зауважують, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь посилили ведення розвідки.
- Росіяни продовжують свої спроби повністю захопити Донецьку область. Так, вони збираються відновити наступ на Слов'янському напрямку.
- Українські військові ефективно співпрацюють з місцевими партизанами на Запоріжжі. Так, 21 травня вдалося знищити кілька артилерійських систем та ворожі станції. Про це повідомили представники Запорізької обласної військової адміністрації у своєму щоденному звіті. Саме за допомогою таких станцій російські окупанти глушили зв’язок та проводили розвідку.
- Дві третини діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни, тобто третина, розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
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