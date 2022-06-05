Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые
Источник:Группировка Объединенных сил
Российские военные не прекращают обстреливать города в Донбассе. Захватчики в течение 5 мая обстреляли сразу более 20 населенных пунктов, в результате чего погибли мирные люди.
Россияне стреляли из авиации, РСЗО и артиллерии
Российские военные вдоль всей полосы обороны используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем. Также враг наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам.
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Оккупанты накрыли огнем более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Россияне разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них:
- 33 жилых дома;
- больницу;
- водопровод;
- комбикормовый завод;
- машиностроительный завод;
- сельскохозяйственное предприятие.
К сожалению, в результате этих обстрелов погибли 7 гражданских людей , но данные о погибших и раненых уточняются.
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В пресс-службе ГСЧС сообщили , что за прошедшие сутки вечером обстреляли город Соледар, в результате чего разрушен одноэтажный дом и произошел пожар в квартирах многоэтажного дома.
Последствия обстрела Соледара / Фото ГСЧС
Украинские военные отбили 7 атак врага
В течение 5 июня украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 вражеских атак. Как отметили в пресс-службе группировки Объединенных сил, еще на двух локациях продолжаются бои.
Военнослужащие группировки Объединенных сил нанесли немалые потери оккупантам и уничтожили:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник кафиров.
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Потери россиян за неделю
Военнослужащие группировки Объединенных сил за неделю отразили 56 атак россияне, в результате чего уничтожили:
- 18 танков;
- 34 артиллерийские системы;
- 48 единиц боевой бронированной техники;
- 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.
Подразделениями ПВО удалось сбить 2 вражеских вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотников.