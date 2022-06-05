Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые

Российские военные не прекращают обстреливать города в Донбассе. Захватчики в течение 5 мая обстреляли сразу более 20 населенных пунктов, в результате чего погибли мирные люди.

Россияне стреляли из авиации, РСЗО и артиллерии

Российские военные вдоль всей полосы обороны используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем. Также враг наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам.

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Оккупанты накрыли огнем более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Россияне разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них:

33 жилых дома;

больницу;

водопровод;

комбикормовый завод;

машиностроительный завод;

сельскохозяйственное предприятие.

К сожалению, в результате этих обстрелов погибли 7 гражданских людей , но данные о погибших и раненых уточняются.

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В пресс-службе ГСЧС сообщили , что за прошедшие сутки вечером обстреляли город Соледар, в результате чего разрушен одноэтажный дом и произошел пожар в квартирах многоэтажного дома.

Последствия обстрела Соледара / Фото ГСЧС

Украинские военные отбили 7 атак врага

В течение 5 июня украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 вражеских атак. Как отметили в пресс-службе группировки Объединенных сил, еще на двух локациях продолжаются бои.

Военнослужащие группировки Объединенных сил нанесли немалые потери оккупантам и уничтожили:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник кафиров.

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Потери россиян за неделю

Военнослужащие группировки Объединенных сил за неделю отразили 56 атак россияне, в результате чего уничтожили:

18 танков;

34 артиллерийские системы;

48 единиц боевой бронированной техники;

3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.

Подразделениями ПВО удалось сбить 2 вражеских вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотников.

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