Росіяни стріляли з авіації, РСЗВ та артилерії
Російські військові вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також ворог завдає ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі й мирних житлових кварталах.
До речі Окупанти відновили наступ на Святогірськ, але зазнали великих втрат
Окупанти накрили вогнем понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Росіяни зруйнували і пошкодили 41 цивільний об'єкт, з них:
- 33 житлові будинки;
- лікарню;
- водогін;
- комбікормовий завод;
- машинобудівний завод;
- сільськогосподарське підприємство.
На жаль, унаслідок цих обстрілів загинуло 7 цивільних людей, але дані про загиблих і поранених уточнюються.
До теми Бої біля Слов'янська, Лисичанська та Лимана: у Генштабі назвали найгарячіші точки на Донбасі
У пресслужбі ДСНС повідомили, що минулої доби ввечері зазнало обстрілу місто Соледар, внаслідок чого зруйновано одноповерховий будинок та сталася пожежа у квартирах багатоповерхового будинку.
Наслідки обстрілу Соледара / Фото ДСНС
Українські військові відбили 7 атак ворога
Протягом 5 червня українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 ворожих атак. Як зазначили у пресслужбі угруповання Об'єднаних сил, ще на двох локаціях тривають бої.
Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил завдали чималих втрат окупантам і знищили:
- 4 танки;
- 3 артилерійські системи;
- 8 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотник окупантів.
Новини за темою Росіяни масовано обстріляли Донецьк, щоб звинуватити ЗСУ, але очевидці у соцмережах їм не вірять
Втрати росіян за тиждень
Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил за тиждень відбили 56 атак росіяни, внаслідок чого знищили:
- 18 танків;
- 34 артилерійські системи;
- 48 одиниць бойової броньованої техніки;
- 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділами ППО вдалося збити 2 ворожі гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотників.
До речі – у МВС прогнозують паузу у російському наступі: дивіться відео