Росіяни стріляли з авіації, РСЗВ та артилерії

Російські військові вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також ворог завдає ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі й мирних житлових кварталах.

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Окупанти накрили вогнем понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Росіяни зруйнували і пошкодили 41 цивільний об'єкт, з них:

33 житлові будинки;

лікарню;

водогін;

комбікормовий завод;

машинобудівний завод;

сільськогосподарське підприємство.

На жаль, унаслідок цих обстрілів загинуло 7 цивільних людей, але дані про загиблих і поранених уточнюються.

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У пресслужбі ДСНС повідомили, що минулої доби ввечері зазнало обстрілу місто Соледар, внаслідок чого зруйновано одноповерховий будинок та сталася пожежа у квартирах багатоповерхового будинку.

Наслідки обстрілу Соледара / Фото ДСНС

Українські військові відбили 7 атак ворога

Протягом 5 червня українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 ворожих атак. Як зазначили у пресслужбі угруповання Об'єднаних сил, ще на двох локаціях тривають бої.

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил завдали чималих втрат окупантам і знищили:

4 танки;

3 артилерійські системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотник окупантів.

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Втрати росіян за тиждень

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил за тиждень відбили 56 атак росіяни, внаслідок чого знищили:

18 танків;

34 артилерійські системи;

48 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділами ППО вдалося збити 2 ворожі гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотників.

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