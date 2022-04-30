Оккупанты обстреляли фермеров на Запорожье: повреждена хозяйственная техника
Источник:Запорожская ОВА
Российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области. Ночью 30 апреля они били по Таврической территориальной общине.
В результате обстрела повреждена инфраструктура, техника, а также семена подсолнечника, которые хранили на хозяйстве. Об этом сообщил пресс-секретарь ОВА Иван Арефьев.
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Люди не пострадали
К счастью, пострадавших нет. Теперь осуществляют процессуальные действия относительно возбуждения уголовного дела, которое будет касаться нарушения законов и обычаев войны.
В ОВА показали фото с места событий. На них видны простреленные стены, сожженная техника и остатки снарядов на полях.Обратите внимание! Из Запорожья 30 апреля запретили движение транспорта через Каменское в Васильевку. Это нужно для безопасности мирных жителей.
На Запорожье обстреляли фермеров / Фото Запорожской ОВА:
Оккупанты терроризируют фермеров на Запорожье
Захватчики на Запорожье отбирают у местных фермеров зерно и вывозят его в оккупированный Крым. Местные рассказывают, что этим занимаются чеченцы. Сначала они говорят с фермерами и предлагают заниженную вдвое цену. Бывает, что вместо денег могут давать солярку, которую сливают из своей военной техники.
Если люди не соглашаются, оккупанты просто отбирают зерно и все равно вывозят. Поэтому фермеры идут на условия чеченцев, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Это "торговля" под дулом автомата.
Напомним, что россияне временно оккупировали некоторые части Запорожской области, в частности Бердянск и Мелитополь. Из-за этого Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.
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