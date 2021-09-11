Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на Донбассе: под огнем оказалась Новогнатовка

Пророссийские боевики 11 сентября активно обстреляли позиции наших защитников на Донбассе. Под обстрелом оказалась и гражданская инфраструктура.

Как рассказали в штабе ООС, враг, среди прочего, вел огонь по селу Новогнатовка.

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Обстрел Новогнатовки

Враг обстрелял село из ствольной артиллерии 122-го калибра. Произошло это со стороны оккупантов, которые дислоцируются в районе населенного пункта Докучаевск. В результате обстрела зафиксировали:

повреждение гражданской инфраструктуры (частного здания),

разрывы на прилегающей территории

К счастью, пострадавших лиц среди гражданского населения нет. Украинская сторона уже направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ, в которых рассказала о нарушении режима тишины со стороны оккупантов.

В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы,

– отметили в штабе ООС.

Последствия обстрелов на Донбассе / Фото штаба ООС

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