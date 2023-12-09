Оккупанты обстреляли Харьковщину: убили двух женщин, есть разрушение
Источник:Олег Синегубов
После обеда Россия атаковала Харьковскую область. Под обстрелом оказался Купянск.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российской атаки. К сожалению, в Купянске есть жертвы.
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Что известно об атаке
По предварительным данным, захватчики атаковали Купянск в субботу, 9 декабря, около 15:30. Россияне совершили преступление против мирного гражданского населения, обстреляв город из артиллерии.
В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения,
– сообщил Синегубов.
Глава Харьковской ОВА добавил, что захватчики также повредили гараж, частный дом, летнюю кухню и забор. На месте работают правоохранители.
Также Синегубов поделился кадрами из Купянска.
Россия постоянно терроризирует Харьковщину
- Недавно страна-агрессорка атаковала дронами-камикадзе Харьковскую область. Оккупанты повредили объект инфраструктуры в селе Александровка Богодуховского района.
- Ранее под ночной атакой российских захватчиков оказался Чугуевский район. Оккупанты с Белгородщины выпустили в сторону Харьковщины ракеты. Местные жители слышали 7 взрывов.
- Напомним, Россия обстреляла баллистическими ракетами Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Шевченковском районе.