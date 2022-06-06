Оккупанты обстреляли Лозовскую общину в Харьковской области: повредили садики, школу и жилые дома
Источник:фейсбук Сергея Зеленского
Российские оккупанты ночью 6 июня снова обстреляли ракетами Лозовскую общину в Харьковской области. Удары захватчиков повредили критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома.
Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский. Он отметил, что обошлось без человеческих потерь.
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Последствия российских обстрелов
Сегодняшние сутки начались плохо. Лозовскую общину обстреляли ракетами. Повреждены критические объекты инфраструктуры, образовательная ветвь. Сейчас работает рабочая группа,
– сообщил городской голова.
По его словам, российские кафиры повредили ракетными ударами 2 школы и 3 детских садика общины. Кроме того, разрушения испытали значительную часть многоэтажных домов, а также общежития, где проживали не только жители Лозовской общины, но и переселенцы.
Некоторые кварталы без света
Он также отметил, что сейчас в Лозовской общине продолжают обслуживать критическую инфраструктуру. По словам Зеленского, пока специалисты решают проблему с электроснабжением, поскольку в некоторых кварталах нет электричества.
Думаю, к вечеру все ликвидируем,
– допустил городской голова.
Куда обращаться за помощью
Зеленский также отметил, что люди, которым необходима помощь, могут обращаться в Центры предоставления административных услуг в старостинских округах, а также в их центральный офис. Вся информация есть на сайте городского совета.
При необходимости будем привлекать больше людей для оперативного решения вопросов,
– добавил городской голова.
Мэр Лозовой добавил, что они продолжают оказывать помощь от Красного Креста. В то же время, ожидают поступления дополнительной гуманитарной помощи.
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Как отметил глава города, наземной угрозы от российских войск для Лозовской общины нет. Однако остается опасность ракетных ударов.
Мэр Лозовой рассказал о последствиях ракетных обстрелов общины: смотрите видео
Ракетные обстрелы Лозовой: последнее
- Российские изверги 20 мая ударили ракетами по населенному пункту Лозовая Харьковской области. В результате обстрела местные жители получили травмы, среди них – 11-летняя девочка.
- Впоследствии очевидцы обнародовали видео ракетного удара российских захватчиков по Лозовой. На кадрах виден момент попадания ракеты во дворец культуры города. Харьковская областная прокуратура выложила в сети фото последствий обстрела.
- На обстрел центра Лозовой (в том числе дома культуры) отреагировал Владимир Зеленский . Он подчеркнул, что так захватчики определили своими врагами культуру, образование и человечность.
- Через несколько дней 24 мая Россия снова ударила по Лозовой. Тогда, по словам мэра Сергея Зеленского, обошлось без жертв и разрушений.