Оккупанты обстреляли неуправляемыми ракетами пограничную деревню на Сумщине

Российские оккупанты вечером 13 мая обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. В окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.

Россияне обстреляли Шосткинский район

По данным пограничников, в окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.

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Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали 5 разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района,

– говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет. Фрагменты ракет обнаружили на земле.



Фрагменты ракеты, которую выпустили россияне по Сумщине / Фото Госпогранслужба



Враг применил неуправляемые ракеты / Фото Госпогранслужба



На окраине села обнаружили 5 разрывов в результате разрыва снаряда / Фото Госпогранслужба

Ситуация в Сумской области: коротко о главном

Вчера, 13 мая, враг дважды нанес ракетный удар по Очкино в Сумской области.

Предварительно, утром 12 мая вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область. Удар был нанесен со стороны российского населенного пункта Теткино.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что россияне уже несколько дней атакуют приграничье Сумщины.

Важно: ВСУ освободили Сумщину! 3 апреля стало известно, что оккупанты начали выходить из Сумской области. Ведь у врагов не было успеха в регионе.

Город Тростянец ВСУ освободили от россиян раньше – 26 марта. Потерпев ряд неудач, российская армия сбежала из населенного пункта.

8 апреля из Сумщины выгнали все российские войска. Однако тогда оставалась большая площадь, которую нужно было разминировать.

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