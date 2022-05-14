Оккупанты обстреляли неуправляемыми ракетами пограничную деревню на Сумщине
Российские оккупанты вечером 13 мая обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. В окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.
Россияне обстреляли Шосткинский район
По данным пограничников, в окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.
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Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали 5 разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района,
– говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет. Фрагменты ракет обнаружили на земле.
Фрагменты ракеты, которую выпустили россияне по Сумщине / Фото Госпогранслужба
Враг применил неуправляемые ракеты / Фото Госпогранслужба
На окраине села обнаружили 5 разрывов в результате разрыва снаряда / Фото Госпогранслужба
Ситуация в Сумской области: коротко о главном
- Вчера, 13 мая, враг дважды нанес ракетный удар по Очкино в Сумской области.
- Предварительно, утром 12 мая вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область. Удар был нанесен со стороны российского населенного пункта Теткино.
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что россияне уже несколько дней атакуют приграничье Сумщины.
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