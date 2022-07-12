Мэр Николаева показал обстрелянные врагом больницы города
Источник:Александр Сенкевич
российские военные рано утром ракетами в очередной раз атаковали Николаев. оккупанты решили "денацифицировать" больницы города.
В одном заведении ранен охранник
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от обстрелов врага повреждения получили две больницы на территории Николаева. Сообщается, что в зданиях выбиты окна, а также в некоторых помещениях упал потолок.
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Как рассказал Александр Сенкевич, персонал и пациенты больниц, к счастью, не пострадали. В то же время мэр Николаева сообщил, что в одном заведении ранен охранник.
Также, как пишет местный ресурс "НикВесты" , в результате утренних обстрелов Николаева были повреждены внешние и внутренние газопроводы, газовое оборудование.
Бригады "Николаевгаза" пытаются отремонтировать повреждения.
Последствия обстрела Николаева / Фото из телеграмм Александра Сенкевича и "НикВести"
россия снова обстреляла Николаев: что известно
- 12 июля в Николаевской области в 4.05 утра объявили воздушную тревогу. Через несколько минут местные жители информировали, что слышали мощные звуки взрывов в Николаеве.
- Через 10 минут после объявления тревоги информацию об обстреле подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
- Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов.
- В 09:49 глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что количество пострадавших в результате удара врага увеличилось до 12 человек. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что оккупанты били по городу из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Также известно, что по мирным жителям оккупанты выпускали кассетные снаряды.
- По словам Виталия Кима, россия ударила по Николаеву 19 ракетами, в результате чего в городе образовалось 24 лунки.
- Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что по Николаеву работает вражеский дивизион С-300. Обстрелы Николаева и области продолжаются несколько дней подряд.
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