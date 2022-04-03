Оккупанты обстреляли Очаков: есть погибшие и раненые

Российские захватчики атаковали город Очаков Николаевской области. К сожалению, в результате обстрела погибли люди. Также есть раненые.

Об этом вечером 3 апреля в своем телеграм-канале сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Точных данных о количестве жертв и пострадавших пока нет.

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Россияне атаковали и Николаев

Ранее в этот же день российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Николаеву. По словам Кима, в больницу доставили 14 местных жителей. 11 человек госпитализировали, среди них – ребенок в возрасте 15 лет, в состоянии средней тяжести. К сожалению, 1 человек погиб.

Ранее оккупанты попали ракетой в здание Николаевской ОВА. По состоянию на 2 апреля количество жертв возросло до 36. Среди погибших – секретарь Виталия Кима.

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