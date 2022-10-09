В Кременчугском районе Полтавщины сработало ПВО
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
В Кременчугском районе днем 9 октября сработало ПВО. Регион в очередной раз подвергся ракетным обстрелам со стороны врага.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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Заметим, что в настоящее время в регионе продолжалась воздушная тревога. Сирены взвыли также в:
- Сумах;
- Харькове;
- Луганске (с 4 апреля);
- Днепре.
Воздушная тревога в Украине / Фото "єМапа"
Российские оккупанты последний раз обстреливали Сумщину вечером 11 сентября. Тогда объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Около 20:00 в ряде телеграм-каналов начали сообщать о перебоях или полном отсутствии света в нескольких областях, в частности:
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Сумской области;
- Днепропетровская область.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что напряжение электросети упало по всей области.
Рекомендую по возможности выключить электроприборы и другую бытовую технику во избежание ее повреждения! Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте,
– заметил Живицкий.
Он добавил, что возможны атаки оккупационных войск по объектам энергообеспечения в Украине.
Враг обстреливает Украину
В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью, атаковав город по авиации и ЗРК. Враг обстрелял Запорожье с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. В результате ракетного удара погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них – дети.
Также в ночь на 9 октября враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты били из "Градов", а также другой тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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