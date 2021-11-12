Оккупанты обстреляли село на Луганщине и разрушили жилые дома
Источник:фейсбук ООС
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли село Новозвановка, что на Луганщине. В частности, они били из артиллерии, запрещенной минскими договоренностями.
Обстрел совершили 11 ноября прямо посреди дня – ориентировочно с 14:43 до 15:23. Об этом 12 ноября сообщили в фейсбуке Операции объединенных сил.
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В сторону населенного пункта оккупанты выпустили 26 снарядов калибра 122 миллиметров. В результате обстрела разрушили жилые дома и хозяйственные постройки,
– рассказали в ООС.
В частности, разрушили здания на улице Суворова, 3 и Суворова 7. К счастью, погибших и раненых среди гражданского населения не зафиксировали.
"Благодаря оперативно принятым мерам граждан вовремя эвакуировали", – сообщили в ООС.
Пророссийские боевики били из запрещенной артиллерии / Фото ООС
В Операции объединенных сил заверили, что:
- этим обстрелом вооруженные формирования России не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных граждан;
- ведь люди могли оказаться на месте преступления российских оккупантов.
Оккупанты обстреляли населенный пункт / Фото ООС
Решается вопрос о восстановлении разрушенных домов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призвала международное сообщество дать оценку очередному преступлению вооруженных формирований России на украинской территории.
Оккупанты обстреляли село на Луганщине / Фото ООС
Полный текст публикации Операции объединенных сил:
Украинская сторона СЦКК продолжает информировать общественность о фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
11 ноября в период с 14:43 до 15:23 вооруженные формирования России обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной минскими договоренностями.
В сторону данного населенного пункта оккупантами было выпущено 26 снарядов калибра 122 миллиметров. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам улица Суворова, 3 и улица Суворова, 7. Погибшие и раненые среди гражданского населения не зарегистрированы. Благодаря оперативно принятым мерам гражданские были вовремя эвакуированы.
Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов.
Решается вопрос о восстановлении разрушенных домов. Украинская сторона СЦКК призывает мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований Российской Федерации на территории нашего государства.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- За минувшие сутки, 11 ноября, оккупанты 13 раз нарушили режим тишины. Неспокойно было возле Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутово, Луганского, Широкино и Крымского.
- 11 ноября пророссийские боевики ранили украинского бойца. Защитнику оказали первую помощь на месте и оперативно госпитализировали в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
- В Евросоюзе заявили, что встревожены наращиванием войск России возле границы Украины. Также говорится, что это не похоже на обучение. Спикер ЕС Петер Стано назвал информацию тревожной.