Есть погибший, 2 раненых, еще 1 человека ищут: подробности прилета в Сумской области

17 октября 2022 , 17:48
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Источник:

Офис генпрокурора

Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.

Российские военнослужащие совершили ракетные обстрелы объекта критической инфраструктуры около 5:17 утра. В результате обстрела погиб работник предприятия.

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В результате обстрела пострадали работники предприятия

Сообщается, что еще двое работников получили ранения. Также продолжаются поиски еще одного пропавшего работника.

Ранее глава Роменской районной военной администрации Денис Ващенко сообщил, что в результате обстрела под завалами есть погибшие и раненнные. Он информировал, что под завалами около четырех человек.

В то же время глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что из-за атаки оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека.

При этом в ГСЧС информировали, что из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются. В ГСЧС также сообщили, что пожар удалось локализовать, однако его ликвидация продолжается.

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Автор: Михайло Гема