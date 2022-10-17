Есть погибший, 2 раненых, еще 1 человека ищут: подробности прилета в Сумской области

Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.

Российские военнослужащие совершили ракетные обстрелы объекта критической инфраструктуры около 5:17 утра. В результате обстрела погиб работник предприятия.

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В результате обстрела пострадали работники предприятия

Сообщается, что еще двое работников получили ранения. Также продолжаются поиски еще одного пропавшего работника.

Ранее глава Роменской районной военной администрации Денис Ващенко сообщил, что в результате обстрела под завалами есть погибшие и раненнные. Он информировал, что под завалами около четырех человек.

В то же время глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что из-за атаки оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека.

При этом в ГСЧС информировали, что из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются. В ГСЧС также сообщили, что пожар удалось локализовать, однако его ликвидация продолжается.

Ракетные удары 17 октября

В понедельник, 17 октября, Россия в очередной раз массово атаковала украинские города. Враг дважды в день нанес ракетный удар по Днепропетровской области. Оккупанты попали в энергетический объект в Каменском районе. При этом Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить три российских ракеты.

Утром 17 октября россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Вражеская ракета, выпущенная из Черного моря, попала в объект инфраструктуры. Оккупанты снова атаковали ракетами Запорожья. Разрушения получили школы и частные дома.

Утром Россия атаковала Киев, в результате чего взрывы прогремели в Шевченковском районе. Из - за обстрела Киева погибли четверо мирных жителей. Сообщается, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели.

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