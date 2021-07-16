Оккупанты обстреляли украинский Нью-Йорк и разрушили дом местного жителя

Российские наемники обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области. В результате артиллерийского удара повреждения получили дом и гараж одного из местных жителей.

Об атаке на украинский Нью-Йорк и последствиях обстрелов оккупанта для местного жителя в сети сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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Боевики обстреляли Нью-Йорк на Донбассе

По словам Кириленко, российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк 15 июля, примерно в 19:30, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит.

В результате обстрела пострадали здания одного из местных жителей: повреждения получил дом и гараж – у них разрушены крыши. "Информации о пострадавших пока нет", – добавил он.

Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Детали происшествия устанавливают.

Последствия обстрела оккупантами Нью-Йорка: Фото Павла Кириленко

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