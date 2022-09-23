Пострадали люди, в домах вылетели стекла: подробности ночного удара по Запорожью

Оккупанты снова обстреляли Запорожье. В городе повреждены семь домов и есть пострадавшие среди местных жителей.

В результате атаки россиян в домах вылетели стекла. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Важно Россияне обстреляли Запорожье: ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома, есть пострадавшие

Что известно об обстреле оккупантов

Запорожье атакуют почти каждый день. В результате обстрела в Запорожье разрушены объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг.

Если ваш дом тоже разрушили в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80,

– заметил Куртев.

Пока известно о трех пострадавших, их с легкими травмами госпитализировали.

Россияне выпустили 9 ракет по Запорожью

22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300. В городе были разрушения, а из-под завалов доставали людей. В результате атаки отеля погиб 65-летний работник, еще пять человек пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили по телебашне, а это может свидетельствовать о том, что враг готовится к своей информационно-пропагандистской компании.

Какая ситуация в Запорожской области: последние новости

Предатель оккупированной Запорожской области евгений балицкий признался в расстрелах мирных жителей и открыто угрожал людям расстрелами. Он требует от местных жителей информировать о тех, кто будет вести партизанскую войну.

Кроме того, в районе Центрального рынка временно оккупированного Мелитополя 22 сентября прогремел взрыв. Россияне ликвидировали шесть своих военных. По словам мэра города Ивана Федорова, перед псевдореферендумом оккупанты проводят зачистку среди своих военных.

Оккупанты забирают своих командиров с Запорожского направления. Им поставили задачу не допустить продвижения Сил обороны Украины вглубь оккупированной территории.

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