Пострадали пожилые женщины, сидевшие на скамейке у подъезда: детали ужасного обстрела Херсона
Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. 13 августа также были мощные удары по областному центру и почти по всему побережью Днепра, начиная от села Станислав и заканчивая Новокаирами.
Об этом 24 Каналу рассказал херсонский журналист Сергей Никитенко, отметив, что это первый случай, когда россияне обстреливали Херсонскую область в воскресенье.
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В Херсоне было очень громко
По состоянию на 17:00 известно, что в результате вражеских обстрелов погибли 7 человек, 13 раненых. В Широкой Балке Станиславской общины погибла целая семья – муж, жена, ребенок, которому еще не исполнился месяц от рождения, и 12-летний мальчик, который умер в больнице от серьезных ранений.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Также в Станиславе есть погибшие из-за обстрелов россиян, в частности пастор местной церкви Николай Тачишвили.
"В Херсоне было сегодня очень громко из-за прилетов по спальным микрорайонам. В результате обстрела есть трое раненых. Информация еще уточняется", – отметил журналист.
Уже днем город "вымирает"
В Херсоне сейчас сложная ситуация и местные жители очень переживают из-за постоянных обстрелов россиян.
Сегодня в Таврическом микрорайоне был прилет, в результате которого пострадали женщины пенсионного возраста, сидевшие на скамейке у подъезда. Они наверняка сидели на той скамейке и до войны, и продолжали сидеть и сейчас,
– подчеркнул Никитенко.
Утром Херсон производит впечатление мирного города: ездят машины, спешат люди, магазины работают. А примерно в 14:00 город "вымирает". И перед комендантским часом, который начинается в 21.00, нет вообще ни одного человека на улицах города.
Что известно о вражеских обстрелах Херсонщины 13 августа: смотрите видео
Уйдут только под бешеным давлением
В то же время, россияне на левом берегу Днепра, по сообщению местных с оккупированных территорий, сосредоточили свои силы и не собираются уходить оттуда без боя. Если и они уйдут, то только под бешеным натиском украинских сил.
Также оккупанты продолжают давить на местное население. Кроме того, они угоняют автомобильную технику. И вообще, на оккупированных территориях ситуация непростая.
Больше об обстрелах Херсонской области
- Оккупанты 13 августа нанесли удары по Херсону, Широкой Балке, Станиславу, Бериславу, Камышанам, Золотой Балке, Новокаирам, Велетенскому.
- Враг обстрелял Широкую Балку из артиллерии, а Станислав – из РСЗО "Град". Оба населенных пункта принадлежат Станиславской общине.
- В результате обстрелов россиян в Херсонской области возникли пожары частных домов. Спасатели ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные атаки врага.
- Среди жертв сегодняшней атаки – целая семья из Широкой Балки. От артиллерийских обстрелов погибла девочка Софийка, которой было всего 23 дня от рождения. Ее 12-летний брат Артем в критическом состоянии был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Также погибли их родители.