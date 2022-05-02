Оккупанты оставили свою технику "под носом у ВСУ": те уничтожили ее точным ударом
Украинские защитники продолжают наносить немалые потери российским оккупантам. Недавно бойцы искусно уничтожили вражеские танк и БМП.
Кроме техники ВСУ ликвидируют личный состав оккупационных войск. С начала полномасштабной войны они уничтожили почти 24 тысячи захватчиков.
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Украинские защитники мастерски уничтожают вражескую технику
Недавно бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского филигранно уничтожили вражеские БМП и танк.
Непутевые рашисты живут по такому принципу: "хочешь, чтобы никто не нашел – поставь на видном месте". Вот и поставили танк и БМП таким образом, чтобы стало удобно до них добраться танкистам и артиллеристам бригады,
– рассказали защитники.
Захватчики поставили свою технику на лужайке посреди леса. Можно только догадываться, почему враги выбрали для остановки открытое место.Интересно! В британской разведке рассказали, что с начала полномасштабного вторжения Россия направила в Украину 120 батальонных тактических групп. Однако бойцы ВСУ качественно обезвреживают российских захватчиков, так что каждое 4-е подразделение оккупационной армии воевать уже не может.
Смотрите видео, как ВСУ уничтожают технику врага:
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Коротко о потерях оккупантов в Украине
- Бойцы ССО недавно искусно уничтожили вражеский бронетранспортер и 2 танка – Т-90 и Т-80БВМ. Кроме того, они повредили 1 МТ-ЛБ.
- В Запорожской области бойцы ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов и немало вражеской техники. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что среди уничтоженной техники 6 танков.
- Вблизи острова Змеиный украинские защитники уничтожили 2 российских катера типа "Раптор". Ликвидировать их удалось с помощью турецких беспилотников Bayraktar.
- Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши бойцы отразили 10 атак российских оккупантов. Также защитники уничтожили: 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.
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