Оккупанты в пакетах, – Гайдай опроверг фейк россиян по поводу прорыва возле Попасной

Министерство обороны России отчиталось о якобы "прорыве обороны возле Попасной и выходе на границы Луганщины". Сергей Гайдай опроверг очередной фейк агрессора, заверив, что "оборона – крепкая, а орки – в пакетах".

Глава Луганской ОВА назвал заявление оккупантов "фантазией". Он заверил, что никаких побед у россиян в этом направлении нет.

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Оборона ВСУ – крепкая, – Гайдай

На этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще полетели на Марс и захватили его,

– иронизирует Гайдай.

Глава Луганской ОВА заверил, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона там – крепкая, никаких прорывов оккупантам сделать там не удалось.

Минобороны России придумывает себе успехи

А рассказывать министерству обороны из "зомбоящика" российским гражданам что-то нужно, так что используют фантазию. А на самом деле "орки – в пакетах", – добавил Гайдай.

Украинцы уничтожили оккупантов возле Белогоровки

Ранее российские войска попытались перебросить личный состав возле Белогоровки, для этого они устроили достаточно крепкие понтонные переправы. Украинские защитники им эти планы сломали: понтонные переправы и технику уничтожили. Тем оккупантам, которым удалось уцелеть, пришлось давать деру вплавь.

Несмотря на то, что ВСУ отошли из Попасной, они заняли более укрепленные позиции, а также сюда уже пришло подкрепление. Так что, уверен Гайдай, землю будут защищать.

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Ситуация в Луганской области – до сих пор сложная

Несмотря на все успехи, ситуация в Луганской области – до сих пор сложная. Тяжелые бои ведутся возле Золотого-3 и Золотого-4, а также Катериновки. Полностью сейчас контролируется ВСУ Воеводовка и Рубежное направление. Успехов здесь у врага нет.

Что происходит в Луганской области: последние новости

В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске пострадал жилищный фонд. Также оккупанты обстреляли полицейских в Шипилово.

Только за предыдущие сутки наши защитники отбили 15 атак в Луганской и Донецкой областях. Они уничтожили много вражеской техники.

7 мая россияне попали по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске, это было уже второе нападение на НПЗ. Пожар было сложно потушить ведь спасатели не могли приступить к работе из-за постоянных обстрелов. Была и угроза взрыва.

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