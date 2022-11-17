Россиян из Херсона перебрасывают на направление Донецка: как это повлияет на фронт

По сообщению украинской разведки, подразделения оккупантов, которые были выведены с правого берега Херсонской области, будут переброшены на Донецкое направление. Это может изменить ситуацию на этом участке фронта, ведь он остается одним из самых горячих.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, важно, какое количество российских военных будет переброшено на этот участок фронта. Ведь эти подразделения частично потеряли боеспособность и их нужно доукомплектовать.

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Развилка для Кремля

Он отметил, что сейчас у Кремля развилка: если они будут продолжать штурмовые действия на Востоке ценой Юга, они могут снять группировку оттуда и перебросить их на Восток. С другой стороны, украинские силы, задействованные в контрнаступлении на правобережье Херсонской области, нет смысла держать там в большом количестве.

По мнению Мусиенко, они будут использованы для усиления украинской обороны на Востоке или задействованы в наступательных действиях в районе Сватово – Кременной, или для поддержки наступательных действий на Юге – в районе Мелитополя.

Перспективы для ВСУ

"Это также открывает перед нами определенные перспективы. Если Россия перебрасывает силы на Восток, то мы можем перебросить туда хотя бы часть наших войск, чтобы помочь украинским подразделениям стоять под Бахмутом", – отмечает эксперт.

Он отметил, если Россия снимает свои подразделения с Юга, и учитывая проблему с логистикой, нечем будет их обеспечить, это открывает перед ВСУ перспективы там.

Такая же развилка была у оккупантов, когда они решали, наступать ли на Востоке, удерживать ли Изюм, или перебросить войска на Юг и защищаться там. В результате они потеряли и Харьковскую область, и правобережье Херсонской,

– отметил Мусиенко.

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