Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, важливо, яку кількість російських військових буде перекинуто на цю ділянку фронту. Адже ці підрозділи частково втратили боєздатність і їх потрібно доукомплектувати.

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Розвилка для Кремля

Він зазначив, що зараз у Кремля розвилка: якщо вони продовжуватимуть штурмові дії на Сході ціною Півдня, вони можуть зняти звідти угруповування і перекинути їх на Схід. З іншого боку, українські сили, які були задіяні у контрнаступі на правобережжі Херсонщини, немає сенсу тримати там у великій кількості.

На думку Мусієнко, вони будуть використані для посилення української оборони на Сході, або задіяні у наступальних діях в районі Сватове – Кремінної, або для підтримки наступальних дій на Півдні – в районі Мелітополя.

Перспективи для ЗСУ

"Це теж відкриває перед нами певні перспективи. Якщо Росія перекидає сили на Схід, то ми можемо перекинути туди бодай частину наших військ, щоб допомогти українським підрозділам стояти під Бахмутом", – наголошує експерт.

Він зазначив, якщо Росія знімає свої підрозділи з Півдня, і враховуючи проблему з логістикою, не матиме чим їх забезпечити, це відкриває перед ЗСУ перспективи там.

Така ж сама розвилка була в окупантів, коли вони вирішували, чи наступати на Сході, чи утримувати Ізюм, чи перекинути війська на Південь і боронитися там. В результаті вони втратили та Харківщину, і правобережжя Херсонщини,

– зазначив Мусієнко.

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Подальші дії окупантів після втечі з Херсону: коротко