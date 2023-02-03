8 КамАЗов "300-х", – мэр Мелитополя рассказал о невероятных потерях врага

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Потери врага настолько велики, что даже своих "трехсотых" россиянам приходится перевозить насыпью в грузовиках.

Так, 2 февраля на территории Приазовья заметили сразу 8 КамАЗов, набитых оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также Утром в Энергодаре взорвался автомобиль одного из гауляйтеров, – Федоров

Федоров о колоссальных потерях оккупантов

Иван Федоров отметил, что в поселке Новобогдановка была уничтожена нефтебаза. Нефтепродуктов там не было, ведь оккупанты все украли. Саму же нефтебазу враг использовал для базирования своей техники и личного состава.

Кроме того, произошли взрывы в южной части Мелитополя. В частности, там, где россияне захватили 2 промышленных предприятия.

Вчера (2 февраля – 24 Канал) на территории Приазовья, где они захватили одно из наших учреждений и устроили свой госпиталь, они привезли 8 КамАЗов "трехсотых". Это сотни "трехсотых", которых они просто насыпью привезли, потому что у них нет другой возможности. Такое количество раненых и погибших, что кроме насыпи они их уже не возят,

– отметил Федоров.

Впрочем, по его словам, оккупанты постоянно пополняют свои ресурсы. На территории поселка Михайловка 2 февраля жители увидели около 1500 "вагнеровцев", приехавших на Мелитопольщину. Оккупанты очень держатся за эти территории, ведь боятся потерять сухопутный коридор.

Дело в том, что, по словам Федорова, 70% автомобильного трафика из России в Крым идет именно через Мелитополь, ведь полноценно Керченский мост не работает. Враг понимает, что потеря Мелитополя будет означать полную потерю Херсонской и Запорожской областей. Поэтому оккупанты строят фортификационные сооружения и пытаются окопаться.

"Но точно мы знаем, что у наших ВСУ совсем другие планы, – ликвидировать врага и освободить наших жителей с оккупации, потому что они сегодня, как в тюрьме", – подчеркнул Федоров.

Обратите внимание Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны

Потери врага: последние данные от Генштаба ВСУ

Утром 3 февраля в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 840 захватчиков. Ориентировочные потери России уже достигли 129 870 человек.

Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники. В частности: