В Луганской области в ближайшие дни ожидают массированных атак российских оккупантов

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать территории Украины. Так, вскоре они запланировали массированные атаки на Луганщине.

Таким образом, захватчики хотят выйти на админграницы Луганской области. Кстати, российские оккупанты сейчас пытаются возобновить наступательные действия на Луганском направлении, однако им не удается добиться успеха.

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В Луганской области ожидают массированных атак оккупантов

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, в ближайшие дни ожидаются массированные атаки россиян в Луганской области. Сейчас оккупанты имеют цель выполнить приказ диктатора Владимира Путина – выйти на админграницы Луганской области.

Они уже стащили к нам большое количество живой силы и техники, уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа,

– отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что украинские защитники уже готовы дать отпор российскому врагу.

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