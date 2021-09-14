Оккупанты планируют построить новый курортный город в Крыму

Российская оккупационная власть в Крыму решила построить новый курортный город на полуострове. В нем якобы будут проживать до 50 тысяч населения.

Где хотят строить курорт

Новый город оккупанты решили создать в Сакском районе. Об этом заявил так называемый "предводитель" Крыма Сергей Аксенов, пишут оккупационные СМИ.

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Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади,

– сказал предводитель оккупантов.

Кстати, он считает, что новый город в оккупированном Крыму "будет востребован". Однако для каких туристов оккупант не указал.

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