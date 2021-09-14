Оккупанты планируют построить новый курортный город в Крыму
14 сентября 2021 , 20:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Российская оккупационная власть в Крыму решила построить новый курортный город на полуострове. В нем якобы будут проживать до 50 тысяч населения.
Где хотят строить курорт
Новый город оккупанты решили создать в Сакском районе. Об этом заявил так называемый "предводитель" Крыма Сергей Аксенов, пишут оккупационные СМИ.
Рекомендуем Территории мало: Россия в оккупированном Крыму присвоила более 4 тысяч памятников
Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади,
– сказал предводитель оккупантов.
Кстати, он считает, что новый город в оккупированном Крыму "будет востребован". Однако для каких туристов оккупант не указал.
Последние новости из оккупированного Крыма
- В Симферополе установили памятник организатору "красного террора" Феликсу Дзержинскому. Возмутились этому даже в Русской православной церкви. Там заверили, что местные жители разрушат "оскорбление памяти жертв террора".
- В Кремле заявили, что их лидер Владимир Путин не будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса Крыма.
- На полуострове снова начали массово ограничивать подачу питьевой воды. Полностью ее выключили в Коктебеле, а частично – в Симферополе. Когда из кранов местных жителей потечет вода, оккупанты не говорят.
- Крымского татарина и заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова обвинили в так называемой "диверсии". Теперь ему грозит незаконное заключение до 15 лет.