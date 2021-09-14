Де хочуть будувати курорт

Нове місто окупанти вирішили створити у Сакському районі. Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, пишуть окупаційні ЗМІ.

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Це проживання та відпочинок в курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз йдуть розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі,

– сказав ватажок окупантів.

До речі, він вважає, що нове місто в окупованому Криму "буде затребуване". Однак для яких туристів окупант не зазначив.

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