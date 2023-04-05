Российские генералы планируют уход из Крыма, – полковник ВСУ о перспективах контрнаступления

Враг на Херсонском и Запорожском направлениях продолжает наращивать оборонные способности. Именно здесь проходит сухопутный коридор в Крым – артерия для переброски сил и средств.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что Крымский мост не может удовлетворить потребности оккупантов в перевозке достаточного количества сил и техники из Крыма и обратно.

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Удержать невозможно

Свитан отметил, что любая армия на протяжении веков, подходившая к Крыму с материковой части, уничтожала находящуюся на полуострове армию.

С военной точки зрения удержать Крым невозможно. Это "котел", и любая армия, имеющая определенные силы и средства, заходя на полуостров, его зачищает,

– объяснил военный эксперт.

Именно поэтому для оккупантов жизненно важно удерживать этот сухопутный коридор, чтобы украинские силы не подошли к Крыму и не зачистили его от вражеской армии.

"Они будут пытаться удержать Херсонскую и Запорожскую области – "кишку" фронта. Но с военной точки зрения сделать это практически невозможно", – уверен полковник ВСУ.

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Враг хочет перейти к глухой обороне

Сложности с удержанием этого участка связаны с тем, что фронт имеет небольшую глубину – 100 км. А в тылу у врага – Азовское и Черное моря.

Они прижаты на ширине фронта около 600 км этим к морям. Переброска техники и боеприпасов и управление резервами на такой глубине невозможна,

– подчеркнул Свитан.

Враг это отлично понимает, поэтому пытается перейти к глухой обороне с элементами построения инженерно-технических сооружений для отхода.

"Скорее всего, российские генералы планируют такой отход – "жест доброй воли" после начала наступательных действий украинских сил в сторону Азовского побережья", – подчеркнул Роман Свитан.

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