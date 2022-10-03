Оккупанты под утро обстреляли Запорожье: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты под утро 3 октября обстреляли Запорожье. Есть пострадавшие, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей областного центра соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, поскольку существует риск повторных атак.

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Последствия обстрела

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил , что в результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.

К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется,

– добавил он.

На местах работают соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Об отбое в области известили в 5 утра. Однако уже через час снова объявили угрозу ракетных обстрелов.

Запорожье ежедневно под обстрелами

Враг цинично обстреливает Запорожье каждый день. Вчера, 2 октября Россия тоже атаковала город под утро – оккупанты выпустили ракеты С-300. Четыре вражеских ракеты прилетели в областной центр и в пригород Запорожья.

30 сентября Россия нанесла ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. Число погибших в результате теракта возросло до 31 человека.

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