Оккупанты похитили старосту Змиевки Николая Куривчака

1 мая 2022 , 00:58
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Игорь Иосипенко

Оккупанты похитили старосту села Змиевки в Херсонской области. Российские военные забрали неизвестно куда Николая Куривчака.

Перед этим оккупанты проводили обыски по всей деревне. Об этом 30 апреля сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко.

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Оккупанты похитили старосту из Херсона

Сегодня (говорится о 30 апреля – 24 канал) орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак,
– говорится в сообщении.


Оккупанты незаконно удерживают старосту села в Херсонской области / Фото Игоря Иосипенко

Кстати, украинское село в 120 км от Братиславы. Ранее оккупанты похищали самого мэра Берислава, однако отпустили и

Коротко о ситуации в Херсонской области

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Автор: Діана Квасневська