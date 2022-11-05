Оккупанты полностью покинули Херсонскую ОГА: в здании никого не осталось

Российские оккупанты 5 ноября полностью покинули здание Херсонской ОГА. Теперь помещение администрации пустует.

Оккупанты вынесли все ценное, чтобы было в ОГА. Вместо этого они оставили много мусора.

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Что осталось в ОГА после россиян

Украинские журналисты уже попали в администрацию. В кабинете председателя ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество. Там стоят лишь стол, несколько кресел, пустой шкаф и какие-то коробки. Также россияне решили оставить портрет настоящего главы ОВА Александра Самойленко и искусственную елку.

Что осталось в Херсонской ОГА после того, как ее покинули россияне: видео

Оккупанты жили в кабинетах украинских чиновников. Так что теперь там лежат матрасы и другое имущество, которое врагу больше не нужно.

Кто из оккупантов остался в Херсоне

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что из оккупированного Херсона сбежали оккупационные "чиновники", а также коллаборанты. Однако некоторые русские войска остались в городе. Говорится об элитных подразделениях – морпехи, десант и прочее. Они стоят на правом берегу Днепра.

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Кстати, аналитики ISW считают, что в случае, если эти подразделения выйдут из города, это будет означать, что Россия не будет драться за Херсон. Однако пока они остаются там, то невозможно сказать, какие конкретно есть планы у врага относительно Херсона.

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