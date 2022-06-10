Оккупанты положили глаз на "Запорожца": собираются захватить, как и завод Рено в Подмосковье

Россияне не оставляют мечты о том, что могут захватить Запорожье. Более того, они уже планируют, что делать с Запорожским автомобилестроительным заводом.

Так, Запорожье контролируют ВСУ и украинские власти. Но россияне не оставляют мечты об "освобождении" города от мирной и счастливой жизни.

Из Запорожья отвели Росгвардию, туда зашли бойцы из псевдореспублик, – глава ОВА

В частности, российские пропагандистские СМИ пишут, что работу Запорожского автомобилестроительного завода планируют возобновить "по освобождении города Запорожья".

Сразу после "Москвича": Россияне очень хотят производить "Запорожцы"

Недавно россиян "освободили" от американских и европейских оков, поэтому страну покинул ряд иностранных брендов. Автомобильная компания Renault, имевшая 3 завода в России, не исключение.

После того, как Renault покинули страну, на территории их московского завода решили производить тот же "Москвич" . А 3 июня бывший завод Renault в Москве официально переименован в АО "Московский автомобильный завод Москвич".

Теперь россияне мечтают захватить себе Запорожский автомобилестроительный завод и вернуть производство "Запорожца". Предатель Украины и коллаборант Владимир Рогов заявил, что такая возможность рассматривается после "освобождения" Запорожья.

"Запорожец" останется в мечтах: оккупантам не удается захватить областной центр

Во время своего вечернего обращения 9 июня президент Владимир Зеленский рассказал, что в Запорожской области есть "определенный позитив" и удается срывать планы кафиров.

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на некоторых направлениях в Запорожье проходит очень удачно. В частности, все блокпосты на территории Мелитопольского района россияне панически покинули. Кроме того, захватчики также отвели часть военной силы в Васильевском районе .

Хотя на временно оккупированных территориях Запорожья кафиры терроризируют мирное население и устанавливают свои правила, им все равно не поздоровится из-за силы духа местных жителей. Партизаны не дают российским захватчикам спать спокойно.

Коллаборанты уже сожалеют о том, что сотрудничают с оккупантами. В конце мая коллаборант Галина Данильченко заявила , что боится за свою жизнь и решила уйти в отставку. Впоследствии покинуть город захотел и коллаборант Евгений Балицкий . Он попросил перевести его из Запорожья в Крым, но оккупационные власти полуострова не проявили гостеприимства и отказали ему.

К теме – кафиры опрокинули танки на Запорожское направление: смотрите видео