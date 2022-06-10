Так, Запоріжжя контролюють ЗСУ та українська влада. Але росіяни не полишають мрії про "звільнення" міста від мирного та щасливого життя.

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Зокрема російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що роботу Запорізького автомобілебудівного заводу планують відновити "після звільнення міста Запоріжжя".

Одразу після "Москвича": Росіяни дуже хочуть виробляти "Запорожці"

Нещодавно росіян "звільнили" від американських та європейських пут, тож країну покинула низка іноземних брендів. Автомобільна компанія Renault, яка мала 3 заводи в Росії, не виключення.

Після того, як Renault полишили країну, на території їхнього московського заводу вирішили виробляти той самий "Москвич". А 3 червня колишній завод Renault в Москві офіційно перейменували на АТ "Московський автомобільний завод Москвич".

Тепер росіяни мріють загарбати собі Запорізький автомобілебудівний завод та повернути виробництво "Запорожця". Зрадник України та колаборант Володимир Рогов заявив, що така можливість розглядається після "звільнення" Запоріжжя.

"Запорожець" залишиться у мріях: окупантам не вдається захопити обласний центр

Під час свого вечірнього звернення 9 червня президент Володимир Зеленський розповів, що у Запорізькій області є "певний позитив" і вдається зривати плани окупантів.

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що контрнаступ Збройних Сил України на деяких напрямках на Запоріжжі проходить дуже вдало. Зокрема всі блокпости на території Мелітопольського району росіяни панічно покинули. Крім того, загарбники також відвели частину військової сили у Василівському районі.

Хоч на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупанти тероризують мирне населення та встановлюють свої правила, їм все одно непереливки через силу духу місцевих жителів. Партизани не дають російським загарбникам спати спокійно.

Колаборанти вже шкодують про те, що співпрацюють з окупантами. Наприкінці травня колаборантка Галина Данильченко заявила, що боїться за своє життя й вирішила піти у відставку. Згодом покинути місто захотів і колаборант Євген Балицький. Він попросив перевести його із Запоріжжя до Криму, але окупаційна влада півострова не проявила гостинності та відмовила йому.

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