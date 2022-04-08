Оккупанты получили указания вернуть людей с Донетчины, выехавших в Россию

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты получили новое указание от российских кураторов. Как сообщает Генштаб ВСУ, оно касается возвращения в Донецк лиц, выехавших в Россию.

Генштаб отмечает, что возвращать на указанные территории планируют уехавших в течение января – февраля 2022 года. Точная цель операции остается неизвестной.

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Оккупанты будут возвращать дончан, выехавших в Россию перед войной

Вероятно, данное указание должно помочь укомплектовать российские войска, понесшие потери во время боевых действий на территории Украины. Командиры воинских частей оккупантов даже запретили увольнение военнослужащих, у которых истекли сроки контрактов.

Похоже, потери будут восполняться украинцами.

Согласно указаниям местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации и проживания после двух месяцев пребывания на территории России,

– говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о массовой мобилизации на территории временно оккупированных территорий Украины. Населению приходят повестки о призыве в так называемые "ДНР".

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