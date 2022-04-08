Генштаб зазначає, що повертати на зазначені території планують українців які виїхали протягом січня – лютого 2022 року. Точна ціль операції залишається невідомою.

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Ймовірно, надана вказівка повинна допомогти укомплектувати російські війська, які зазнали втрат під час бойових дій на території України. Командири військових частин окупантів навіть заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів.

Схоже, втрати будуть поповнювати українцями.

Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації та проживання після двох місяців перебування на території Росії,

– йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, що раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про масову мобілізацію на території тимчасово окупованих територій України. Населенню приходять повістки про призов до так званих "ДНР".

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