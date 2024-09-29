Оккупанты разрушили многоквартирный дом в Запорожье: под завалами могут быть люди

Российские оккупанты запустили по Запорожье по меньшей мере 16 управляемых авиационных бомб. Враги частично разрушили многоэтажное здание.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров ориентировочно в 6:57 рассказал, что уже есть раненые. Воздушная тревога в регионе продолжается с 5:17 29 сентября, людей призывают находиться в укрытиях.

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Что известно о последствиях атаки по Запорожью

Россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом,

– заявил глава ОВА.

Иван Федоров отметил, что по состоянию на 6:57 29 сентября, пятеро раненых. Все детали уточняют.

"Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", – призвал Иван Федоров.

Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.

Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди,

– отметил чиновник.

Последствия атаки врага по Запорожью / фото Запорожской ОВА