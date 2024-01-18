Россияне "потеряли" авиабомбу возле Мариуполя: Андрющенко сообщил детали инцидента

Россияне продолжают обстреливать себя сами. Так, 17 января оккупанты пытались запустить очередную КАБ на линию фронта, но она неожиданно приземлилась возле их позиций.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что инцидент произошел в районе сел Гранитное и Кальчик.

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"КАБ упала где-то в полях, где неподалеку сидели россияне. Мы искали – не нашли, но страшно стало всем. И в первую очередь россиянам", – отметил Андрющенко.

Не управляемая бомба

По словам Петра Андрющенко, бомба, к сожалению, не сработала. Самолет, который сбрасывал КАБ, тоже не упал, поскольку видели, как он возвращался в сторону российского Ростова.

Упала бомба, такое бывает. Мы видели, как падают и их крылатые ракеты. Все потому, что они на коленях собирают эти КАБ, ФАБ. Хорошо, что они не точные и им самим на головы падает. Видимо, нервничают россияне, когда крепят их к своим "сушкам",

– иронически сказал советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что и дальше такие инциденты будут случаться. Хотя Россия и большая страна, имеющая человеческий потенциал, их экономика и инженерия лучше не становятся.

"Тактика "тысячи порезов" работает и мы будем продолжать наносить удары", – добавил чиновник.

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