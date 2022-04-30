Оккупанты применяют авиабомбы и крылатые ракеты: в Донецкой области ранены 5 детей

В результате интенсивных обстрелов российских оккупантов, которые вторые сутки атакуют Донецкую область, ранены пятеро детей. Донецкая областная прокуратура начала расследование.

По данным следствия, обстрелы производились в селе городского типа Большая Новоселка и селе Времовка Волновахского района. Кроме того, есть пострадавшие в Луганской области.

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Россияне продолжают целенаправленно обстреливать мирное население

29 апреля 2022 года во время обстрела вооруженными силами России села городского типа Большая Новоселка и села Времовка Волновахского района получили телесные повреждения 6 местных жителей, в том числе 15-летний парень. В этот же день из города Северска Бахмутского района в больницу доставлен раненый 14-летний подросток.

Последствия обстрела Донецкой области / Фото Донецкая областная прокуратура

По информации прокуратуры, 30 апреля в Доброполье в результате применения оккупантами крылатых ракет фугасного проникающего действия в больницы попали еще 8 человек, среди которых три девочки – 5, 6 и 7 лет.

Обломками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий,

– отмечают в ведомстве.

Облпрокуратура отмечает, что двумя днями ранее российские захватчики обстреляли Краматорский район, в том числе населенные пункты, где нет военной инфраструктуры:

Приволье,

Майдан,

Новониколаевка,

Иванковка.

Сообщается, что бахмутские хирурги оказывают помощь 2 гражданским лицам, получившим тяжелые огнестрельные ранения из-за обстрелов врагом города Приволье и города Горское Северодонецкого района Луганской области.

Обстрелы Донбасса: самое главное

30 апреля от атак оккупантов пострадал жилой квартал Доброполья. Повреждены не менее 6 домов и 1 нежилое помещение. Известно о по меньшей мере 7 раненых, среди которых – 3 ребенка.

Ранее стало известно, что россияне атаковали 12 населенных пунктов в Донецкой области. Вражеские удары разрушили не менее 36 гражданских объектов.

В то же время, захватчики пытались прорваться в Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку, но наткнулись на сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины.

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