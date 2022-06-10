Оккупанты в Приморске похитили 18-летнего студента, – СМИ

Россияне ведут себя, как террористы на временно оккупированных территориях. В Запорожской области военные государства-агрессора увезли 18-летнего парня на допрос и не вернули.

Жуткий инцидент, пишут местные СМИ, произошел во временно оккупированном Приморске. Артур Ярошевский был похищен 9 июня.

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Студент после похищения не выходил на связь

Ярошевский – председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Сначала юношу искали на работе, а потом уже пришли к нему домой.

В квартире Артура захватчики устроили обыск, забрали из помещения всю компьютерную технику, принадлежавшую не только ему, но и маме и брату.

Парня забрали вроде бы для "профилактической беседы"

Россияне сказали, что заберут Ярошевского только для так называемой "профилактической беседы". Мол, это должно было занять только час.

Артура не отпустили до сих пор

Вооруженные кафиры сообщили, что "парень как-то неправильно обращается", поэтому с ним вроде бы нужно поговорить.

На 10 июня Артура еще не отпустили. Пока где он и что с ним – неизвестно. Есть версия, что студент держится в местном отделении милиции.

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Ситуация на оккупированной части Запорожской области: последние новости

Оккупанты в Запорожской области среди дороги могут забрать у местных жителей автомобиль. Захватчики решили реанимировать ГАИ и пользуются этим, как они хотят.

Причем частную машину могут забрать просто так, даже не составив какого-либо "протокола".

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что из оккупированных территорий вышли бойцы росгвардии, а зашли военные квазиреспублики Донбасса.

В Мелитополе захватчики продолжают проводить подготовку так называемого "референдума".

В Запорожье россияне перебросили около 30 танков. Они хотят усилить контроль за трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов.

С момента оккупации части Запорожской области оккупанты похитили только в Мелитополе около 500 человек. Кого-то держат в плену уже три месяца, а 16-летний подросток не возвращается домой 60 дней. Причем, никаких причин для этого задержания не было.

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